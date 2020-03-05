تسجيل أكثر من ألفين إصابة بـ”كورونا” في العالم خلال 24 ساعة الماضية.. وخبير يحذر من “موجة ثانية” للفيروس

2020/03/05 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس “كورونا” في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما حذر خبير متخصص من موجة ثانية للفيروس بعد انخفاض حالات الاصابة بالعدوى في الصين واستعادة النشاط الطبيعي تدريجيا.وقالت منظمة الصحة العالمية، إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع […]

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