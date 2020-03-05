ليلة قاسية على العراقيين بعد تسجيل أول حالتي وفاة بـ”كورونا” في الوطن العربي.. هل “بخلت” الصحة بالمعلومات؟

2020/03/05 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل العراق، في ليلة قاسية ومليئة بالتضارب، أول حالات وفاة في الوطن العربي بسبب “كورونا”، بعد الاعلان عن وفاة رجل وامرأة من الماصبين بالفيروس، خلال ساعات قليلة مساء أمس الاربعاء.واعلنت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، عن “وفاة إحدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي […]

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