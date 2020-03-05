فلاح أمين الرهيمي - ما هي التوافقية ...؟

2020/03/05 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية تعني (أرضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني، لا تتصرف بعمل يتضارب مع مصلحة الطرف الآخر) إن هذه القاعدة تتعامل بها الكتل والأحزاب السياسية ليس في العراق فقط وإنما في الدول التي تتجاوز على الديمقراطية وتكون ضيقة ومحصورة في التعامل بين الكتل والأحزاب وحتى بعض الأفراد بعدم الضرر والتجاوز على مصالح الآخر وهي عملية جائرة وظالمة وتسبب أضرار كبيرة وكثيرة للشعب التي تُعقد وتَتِم على حساب مصلحة الشعب ......

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