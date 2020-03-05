نقيب الصيادلة يعلن تبرع العراق بـ78 طنا من الكمامات للصين

2020/03/05 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم الخميس، عن تبرع الحكومة العراقية بـ78 طنا من الكمامات الى الصين، فيما بينت اسباب احتكار الكمامات خلال الفترة الاخيرة.وقال الهيتي في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الحكومة العراقية تبرعت بثمانية وسبعين طنا من الكمامات الى الصين، اضافة الى عشرة الاف كمامة كانت النقابة قد […]

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