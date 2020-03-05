2020/03/05 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع متنبئ جوي، الخميس، أن يشهد طقس مناطق واسعة من العراق حالة من عدم الاستقرار منتصف الشهر الجاري، حيث يرافق هطول الأمطار هبوب رياح مثيرة للغبار ما يؤثر على أفق الرؤية للحد الذي لا ينُصح معه بالسفر براً.وكتب المتنبئ صادق عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “تندفع حالياً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس.. عودة حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم غد الجمعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس.. عودة حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم غد الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).