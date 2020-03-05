في ظل شِحها وارتفاع أسعارها.. العراق يتبرع بـ78 طنا من الكمامات للصين

2020/03/05 | 10:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نقيب الصيادلة العراقيين مصطفى الهيتي، عن تبرع الحكومة العراقية بـ78 طنا من الكمامات الى الصين، يأتي ذلك في وقت بدا المواطنون يعانون فيه من شِح تلك الكمامات وارتفاع أسعارها إلى أضعاف.وقال الهيتي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح الرسمية"، إن "الحكومة العراقية تبرعت بثمانية وسبعين طنا من الكمامات الى الصين، اضافة الى عشرة الاف كمامة كانت النقابة قد تبرعت بها الى وزارة الصحة بمحضر رسمي، لتوزيعها في المطارات والمنافذ البرية، ما اسهم بحدوث شح في هذه المادة".وأضاف أن "الكمامات لا يتم استيرادها من قبل الصيادلة او المذاخر الطبية، كونها ليست مادة صيدلانية، وانما يستوردها التجار في منطقة الشورجة، ما ادى الى خضوعها لمبدأ العرض والطلب، واصبحت بالتالي عرضة للاحتكار والجشع".بدوره اعلن الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر عن معاقبة عدد من الصيدليات والمذاخر بسبب احتكارها المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.وقال البدر، إنه "تم تشكيل فريق مشترك مع وزارة الداخلية لمتابعة اصحاب المذاخر والصيدليات التي تحاول احتكار المستلزمات الطبية وبيع الادوية بأسعار باهظة"، مبينا أن "هذه الممارسات تندرج ضمن الجريمة الاقتصادية التي تعرض مرتكبيها الى مساءلة قانونية".وأضاف البدر، انه "تم بالفعل محاسبة عدد من اصحاب الصيدليات والمذاخر وتم اتخاذ اجراءات عقابية ضدها، وان الموضوع مازال قيد المتابعة من قبل الوزارة".واشار البدر الى انه "في ظل شح المواد المعقمة والكمامات قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة لانتاج كمامات من معامل عراقية لسد احتياجات المؤسسات الصحية ولغرض توزيعها بين المذاخر والمستوصفات الصحية مجانا".

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