2020/03/05 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي التميمي : حكومة الطوارئ ..اجراء قد تتخذه الدول عند حدوث كوارث بيئية وصحية للحد من تاثير الامراض والاوبئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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