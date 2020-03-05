“العهد نيوز” تكشف تفاصيل لقاء برهم صالح برؤوساء الكتل السياسية

2020/03/05 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تكشف العهد نيوز، بعض التفاصيل باجتماع رئيس الجمهورية، مع قادة الكتل السياسية الشيعية الاربعة.وقال القيادي في أئتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، ان “صالح اجتمع بقادة الكتل الشيعية الاربعة، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، […]

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