الصادقون لـ”العهد نيوز”: واشنطن تسعى لشن حرب على دول الجوار من داخل العراق

2020/03/05 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، ان القوات الأمنية والحشد الشعبي قادرون على ردع التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى ان يكون العراق ساحة حرب لتنفيذ مآربها.وقال ذيبان، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الخميس ان “العراق قادر على حماية أراضيه ولسنا بحاجة حماية أجنبية أمريكية […]

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