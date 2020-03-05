الأعرجي يكشف حقيقة الترشيحات المتداولة في الإعلام لرئاسة الوزراء ويوجه انتقاداً للمنظومة السياسية

2020/03/05 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الخميس (5 آذار 2020) حقيقة الترشيحات المتداولة في ...





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