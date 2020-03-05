صحة الكرخ تزف أنباء سارة عن مصابين بفيروس كورونا

2020/03/05 | 10:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زفت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أنباءً سارة عن المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الفرات حيث يتم حجر المصابين فيها....

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