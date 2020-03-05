2020/03/05 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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واسط توجه بإغلاق المقاهي والأماكن العامة ومنع اقامة المناسبات الدينية لمنع انتشار كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (05 آذار 2020) عن إجراء هو الأول من نوعه في معبر حدودي مع إيران، شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- الأنبار

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس (5 اذار 2020) عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي، سابقاً؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم،

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس (05 اذار 2020)، استحداث ثلاثة منافذ جديدة تربط منطقة الشعب بالطريق السريع بغداد كركوك شمال العاصمة، لغرض تخفيف الزخم المروي وتسهيل حركة السير.





وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائر

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