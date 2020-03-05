2020/03/05 | 10:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تدعو إلى توفير تخصيصات لتأمين مستلزمات للنازحين للوقاية من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تدعو إلى توفير تخصيصات لتأمين مستلزمات للنازحين للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تدعو إلى توفير تخصيصات لتأمين مستلزمات للنازحين للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).