تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم الخميس

2020/03/05 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق”، أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث أفتتح سعر الصرف ليوم الخميس 5/3/2020: بغداد – بورصة الكفاح 120,500 ….السعر في الصيرفات شراء 120,000 بيع 121,000 —————- النجف 120,600 ————— اربيل 120,575 ——— البصرة 120,650 ———- السليمانية ————- الموصل 120,750 ——————

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