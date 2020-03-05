نائب يكشف لـ”العهد نيوز” حقيقة طرح ملف الإقليم السني

2020/03/05 | 10:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كشف النائب ليث الدليمي، عن حقيقية طرح ملف الإقليم السني، لافتا إلى أن الإقليم لم يطرح بشكل رسمي داخل التحالف.وقال الدليمي في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الخميس إن “الأنباء التي تتحدث عن مساعي سنية لطرح الإقليم السني عار عن الصحة”.وأشار إلى أن “تحالفه لم يتطرق بشكل رسمي تشكيل إقليم […]

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