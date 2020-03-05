المفوضية ترد على استفسارت حول إمكانيتها الادارية والفنية لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/03/05 | 10:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، على الاستفسارات بخصوص إمكانيتها الادارية والفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات المبكرة.وذكرت المفوضية، في بيان، إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه ، ومدى أهمية الاسراع في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".وأضاف البيان، أنه "بشأن الاستفسارات عن إمكانية المفوضية وجاهزيتها الادارية والفنية واللوجستية في إجراء هذه الانتخابات نود أن نوضح: إن إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية يتطلب إسراع مجلس النواب الموقر باستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة وترسيم حدودالدائرة الانتخابية بصورة دقيقة حينها يتسنى للمفوضية إقتراح موعداً لاجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة أن يكون الموعد في اقرب وقت ممكن".وتابع، أن "مجلس المفوضين وإستناداً الى قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لاجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات.وكخطوة أولى فقد شرع المجلس بوضع السياسات والانظمة والاليات التي تنظم عمل المفوضية ، ورغم مارافق هذا العمل من تحديات إلا أنه تمكن من إعادة هيكليتها ونظامها الداخلي والاستفادة من الخبرات والامكانيات الوظيفية لموظفيها على المستويات العملياتية الفنية والتوعوية الانتخابية والادارة الداخلية".وبين، أنه "لا تغفل المفوضية الدور المهم لشركاء العملية الانتخابية في دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول الى مستوى افضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية ، وعليه تأمل منهم المساهمة الفاعله في إنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي".

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