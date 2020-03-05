2020/03/05 | 10:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت قيادة عمليات الرافدين، الخميس، تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار إلى هجوم.وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، إن "الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) عارية عن الصحة"، لافتاً إلى أن "نزاعاً عشائرياً بين أفراد من عشيرة آل غزّي وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض".وأشار الطائي، إلى أنه "أجرى اتصالاً مع شيخ العشيرة الذي أوضح ان الموضوع حسم ولا يوجد أي خلاف بين أبناء العشيرة"، مؤكداً "عدم وجود أي عمليات اعتقال حاصلة".وأضاف، أن "الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر ولا توجد أي حوادث تذكر ، عدا الحوادث الجنائية البسيطة "، لافتاً إلى أن "المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل".وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أنباء عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الحوت في محافظة ذي قار، ومن ثم اعتقال 8 منهم في الصحراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين: لا صحة لتعرض سجن الحوت للهجوم وما حدث هو نزاع عشائري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين: لا صحة لتعرض سجن الحوت للهجوم وما حدث هو نزاع عشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).