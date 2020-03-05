الصحة تعلن معاقبة صيدليات ومذاخر لاحتكارها مستلزمات الوقاية من كورونا

2020/03/05 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن معاقبة عدد من الصيدليات والمذاخر بسبب احتكارها المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنه “تم تشكيل فريق مشترك مع وزارة الداخلية لمتابعة اصحاب المذاخر والصيدليات التي تحاول احتكار المستلزمات الطبية وبيع الادوية باسعار باهظة”، مبينا أن “هذه الممارسات […]

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