كوردستان تستذكر انتفاضة 1991.. فكيف عبرت عنها القيادة؟

2020/03/05 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لانتفاضة آذار ١٩٩١، ضد النظام السابق، والتي تمكن الكورد انتزاع الحكم الذاتي لاقليم كوردستان.وقال بارزاني في تغريدة، "أحيي وأهنئ شعب كوردستان في الذكرى التاسعة والعشرين للانتفاضة ضد النظام الديكتاتوري لصدام حسين.شعبنا إذ قدم رسالة لا تتزعزع انه لن يقبل أبدا الظلم".من جانبه قال رئيس اقليم كوردستان، ان ا"لانتفاضة التي كانت واحدة من كبريات المآثررالتاريخية لشعبنا، عبرت عن إيمان وإرادة شعب كوردستان لحياة حرة كريمة ورفضه الظلم والاضطهاد، توجت نضال وتضحيات قوات البيشمركة وأبناء الشعب واتحاد ووحدة صف الأطراف السياسية والمكونات وجميع شعب كوردستان، لذا فإن حماية مكاسبها واجب ومسؤولية كافة الأطراف والمكونات وكل فرد في كوردستان، وتعبير عن الوفاء للأرواح الطاهرة لشهدائنا الأبطال وكافة ضحايانا في سبيل تحررنا".واضاف، "إن روح صمودكم البطولي إلى جانب التسامح الذي أبديتموه في فترة الانتفاضة، وليد نفس الثقافة المحبة للإنسانية التي کانت إلھاما وخارطة طریق لكل انتفاضات وثورات كوردستان، ومنها هذه الانتفاضة.لقد اتسم نضالكم دائماً بتبنيه القناعات والأعراف والقيم والرؤى الأسمى، الأمر الذي يستحق أن يكون موضع فخر أبناء هذا الشعب جيلاً بعد جيل.إن الانتفاضة وإرادتكم هي التي أثبتت أنە من المحال أن يتمكن أي عُتُوّ وغطرسة وقمع من كسر هيبة وإرادة شعب كوردستان في حياة حرة وأهدافه الوطنية".وقال "أيها الكوردستانيون الأحبة، إن الانتفاضة دليل حي على حقيقة أن وحدة الصف والتلاحم بين أطراف ومكونات كوردستان والمصالحة الداخلية، تسیر دوما بشعبنا صوب النصر والمزيد من العزة، لذا فإن الأهداف الوطنية وضمان الحياة اللائقة بكفاح وتضحيات شعبنا والمستقبل الأكثر إشراقاً لأبنائنا، تدعو كل الأطراف والمكونات وكل فرد في كوردستان إلى العمل بما يخدم و تعزيز روح التلاحم وأسس التعايش والتسامح والسلام.لتكن ذكرى الانتفاضة باعثة لمزيد من الطاقة والإرادة فينا من أجل توحيد الصف والتلاحم وخدمة الشعب والبلد".

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