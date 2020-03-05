كورونا يتسبب بخسارة اكبر شركات الطيران في بريطانيا

2020/03/05 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكبر شركات بريطانيا للطيران تدخل مرحلة الافلاس و السبب كورونا

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