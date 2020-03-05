البنك المركزي يكشف عن مبادرة قروض إسكان للموظفين

2020/03/05 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف البنك المركزي العراقي، عن تفاصيل مبادرة القروض الاسكانية للموظفين الموطنة رواتبهم، حيث تم تخصيص جزء من مبادرة التريليون دينار، لمنح قروض للموطنة رواتبهم في المصارف الأهلية حصرًا.وقال مدير قسم الاقراض الداخلي في البنك المركزي احمد ابراهيم المعمار في تصريحات صحفية ر صدتها “يس عراق”، ان هناك مبادرتين اطلقها البنك المركزي […]

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