عاجل : العتبة الحسينية تلغي خطبة الجمعة ليوم غد بسبب فيروس كورونا

2020/03/05 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ... اعلنت إدارة الصحن الحسيني الشريف، اليوم الخميس، إلغاء خطبة الجمعة ليوم غد الجمعة في الصحن الحسيني الشريف.

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