2020/03/05 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص حذرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من ما اسمته “تثبيت اركان الفساد في ظل غياب السلطة في البلاد”.وقالت سميسم لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “البلد حاليا بلا قيادة، وهو يعيش في اجواء تخبط، وبنفس الوقت هناك تفشي للفساد، مشيرة الى ، ان “غياب السلطات سيؤدي الى تثبيت اركان الفساد والحصول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة اقتصادية تحذر من تثبيت اركان الفساد في ظل غياب السلطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة اقتصادية تحذر من تثبيت اركان الفساد في ظل غياب السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).