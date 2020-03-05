مسؤولون عسكريون أميركيون يُجدّدون الحديث عن مقتل سليماني: قُمنا بالواجب

2020/03/05 | 11:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت عاد الحديث عن الغارة الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني والقيادي بالحشد الشعبي جمال جعفر الملقب بـ”أبي مهدي المهندس”، مطلع شهر يناير الماضي، بعد أن أعلن

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