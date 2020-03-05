شاهد : مزحة مخيفة من الأمير ويليام للعمال “كلنا مصابون بـ كورونا”

2020/03/05 | 11:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مازح الأمير ويليام، بعض العمال بطريقة مخيفة أمس، الأربعاء، أثناء جولته برفقة زوجته الدوقة كيت ميدلتون في أيرلندا.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/03/640x360_MP4_1594530846736468965.mp4 فقد مزح الأمير ويليام مع بعض العمال الذين قابلهم، فقد شعر بالسعال وقال لهم لا تقلقوا إنها الكورونا، ليصابوا بالفزع بعد نطقه لهذه الكلمات.وتحدث دوق كامبريدج مع عمال الطوارئ الأيرلنديين خلال حفل استقبال سفير […]

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