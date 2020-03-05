2020/03/05 | 11:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أجل منتجو فيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت" طرح الفيلم لمدة سبعة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الشركة المنتجة، سيتم طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، في دور العرض ببريطانيا يوم 12 تشرين الثاني وبالولايات المتحدة في يوم 25 تشرين الثاني.

وأبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند، والذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم في الثالث من نيسان المقبل، ويذكر أن بريطانيا سجلت 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل عرض أحدث أفلام جيمس بوند بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل عرض أحدث أفلام جيمس بوند بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).