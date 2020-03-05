نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون بدعم الناتو لتركيا في إدلب السورية

2020/03/05 | 11:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن عددا من النواب في الكونغرس الأمريكي طالبوا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتقديم الدعم الجوي لتركيا في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات السيناتور الجمهوري الأمريكي، ​ماركو روبيو​، الذي قال: "يجب أن تسحب ​روسيا​ قوات نظام ​بشار الأسد المحيطة بنقاط المراقبة في إدلب، ويجب أن يقدم ​الناتو​ دعما جويا لتركيا، واستخباراتيا وماديا للمؤسسات الإغاثية المعنية باللاجئين السوريين​".

وأعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري عن استنكاره لروسيا ونظام الأسد (على حد تعبيره)، جراء الهجمات التي تشنها قوات الأخير في إدلب، مشيرا إلى أن "الأوضاع في تلك المحاظة تتفاقم وتزداد سوءا مع مرور الوقت".

وكان السيناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​، قد نشر الأسبوع الماضي بياناً على موقعه الإلكتروني، قال فيه إن "العالم يتابع في صمت تدمير الأسد وروسيا و​إيران​ لإدلب".

وتابع قائلا "لقد آن الآوان لإعلان ​المجتمع الدولي​ منطقة حظر جوي في إدلب من أجل إنقاذ آلاف الأبرياء من الذكور، والإناث و​الأطفال​ من موت مرعب".

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