2020/03/05 | 11:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى طوكيو، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، لافتة إلى أن العمل جارٍ لتحديد موعد جديد للزيارة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في تصريح صحفي، انه "تم تأجيل زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان وسط تفشي فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "اليابان تعمل على ترتيب موعد جديد لزيارة الرئيس الصيني إليها".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3198 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل زيارة الرئيس الصيني الى اليابان بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل زيارة الرئيس الصيني الى اليابان بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).