المغرب تسجل ثاني حالة إصابة بكورونا

2020/03/05 | 11:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة الجديدة لمواطنة مغربية، قادمة من إيطاليا، وبينت التحاليل المخبرية تأكيد إصابتها بالفايروس.

وسجل المغرب أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وكان ضحيتها مواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

وأخضعت الوزارة الرجل المصاب للرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى في الدار البيضاء، وذكرت أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي الفايروس قررت السلطات المغربية تأجيل جميع الأحداث الرياضية والثقافية في البلاد.

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