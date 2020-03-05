سياسي يسرب معلومات عن جمع تواقيع بين النواب لترشيح البديل عن علاوي

2020/03/05 | 11:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} كشف سياسي مطلع، عن بدء جمع تواقيع داخل البرلمان لترشيح رئيس وزراء بديل للمكلف المعتذر عن تكليفه محمد توفيق علاوي.ونقلت صحيفة عربية عن المسؤول "وجود مشاورات للتوافق على شخصية جديدة تكلف رئاسة الحكومة، خلفاً لعلاوي.وأوضح أن هذه المساعي تتمثل في عريضة يجري توقيعها داخل البرلمان وتدعو إلى تكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة".

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