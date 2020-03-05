زعيم في الحوزة الايرانية .. يعلن عن وفاته اليوم بــ

2020/03/05 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

توفي رجل الدين الإيراني، محسن حبيبي، الذي يشرف على حوزة المرجع الراحل، أحمد مجتهدي الطهراني، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم نقل حبيبي، عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في طهران، منذ أيام إلى مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤ...

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