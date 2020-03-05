وزارة التخطيط واليونيسف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق

2020/03/05 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وقعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، مع منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) خطة عمل البرنامج القطري للمنظمة في العراق للسنوات (2020-2024) وذلك في اطار عمل وزارة التخطيط في مراعاة قضايا الطفل والنهوض بواقعه ومستقبل العراق.وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “هذا الإلتزام […]

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