لاخطبة للسيستاني يوم غد.. العتبة الحسينية تلغي صلاة الجمعة بسبب “كورونا”

2020/03/05 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت ادارة الصحن الحسيني في كربلاء، الغاء صلاة الجمعة ليوم غد ضمن اجراءات الوقاية من كورونا.وقالت ادارة الصحن الحسيني، أنه “بالنظر إلى الظرف الصحي الراهن ورعاية إلى ما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام، فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في هذا […]

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