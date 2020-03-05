إندونيسيا تحول جزيرة إلى مشفى لعلاج المصابين بـ “كورونا”

2020/03/05 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حولت السلطات الإندونيسية مخيما سابقا للاجئين الفيتناميين يقع في جزيرة غالانغ إلى مستشفى خاص لعلاج مرضى فيروس كورونا.وقال قائد الجيش الإندونيسي، المارشال هادي تشاخدجانتو، إنه بالإضافة إلى إنشاء المستشفى سيتم تشغيل مركز للحجر الصحي في الجزيرة.وسيتمكن المرفق الطبي من قبول ألف مريض، بحسب صحيفة “جاكارتا بوست”.وأضاف المارشال، “سيـتمكن المستشفى من استقبال المرضى

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