2020/03/05 | 11:45 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رهن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، إجراء الانتخابات المبكرة باستكمال تش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المفوضية ترهن إجراء الانتخابات المبكرة بـ”أمرين”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المفوضية ترهن إجراء الانتخابات المبكرة بـ”أمرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).