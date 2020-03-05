الطيران الإسرائيلي يستهدف مطارين في حمص ومراكز عسكرية بريف القنيطرة

2020/03/05 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت المنطقة الوسطى والجنوبية، منتصف ليل الأربعاء-الخميس، لقصف صاروخيّ إسرائيلي جديد، استهدفت من خلاله الطائرات الإسرائيلية مواقع مهمة بينها مطاريّ الضبعة والشعيرات، ومواقع عسكرية بريف القنيطرة.وقالت وكالة «سانا» الرسمية

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