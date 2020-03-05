شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب كورونا

2020/03/05 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الطيران البريطانية “فلايبي” إفلاسها، الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلاً من مصاعب مالية.وفي بيان على موقعها الالكتروني، أكدت “فلايبي” التي تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا أنها دخلت مرحلة الإفلاس وباتت تحت الوصاية.وقالت الشركة التي تجنبت الانهيار في كانون الثاني بعدما منحتها […]

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