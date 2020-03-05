في عمل تلفزيوني.. الجمهور العربي على موعد مع نانسي عجرم في رمضان 2020 لأول مرة!

2020/03/05 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سيكون الجمهور العربي على موعد استثنائي في شهر رمضان المبارك 2020 عندما تدخل فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجال التمثيل للمرة الأولى بمسلسل “نساء من دهب” بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وإنتاج شركة صادق الصباح.وقال مصدر مقرب من الفنانة لـ”فوشيا” إن نانسي ستقدم أغنية المسلسل وهي من […]

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