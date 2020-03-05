عبد الجبار نوري - كارل ماركس ---- وتحرير المرأة .

2020/03/05 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري بمناسبة 8 مارس عيد المرأة الأممي ، ويوم الثلاثاء 14 مارس الذكرى 134 عام على رحيل أيقونة البروليتاريا العالم والفيلسوف الأقتصادي والسياسي الثوري "كارل ماركس" الذي رحل في مثل هذا اليوم من سنة 1883 ، وكذلك بمناسبة العبوة الصوتية التي فجرتها النائبة العبيدي في تعدد الزيجات ، بشرعنة دينية ما هو " ألا زواج بورجوازي( مشاع) بتعدد الزوجات لرجل واحد " !!! .أن الساحة تعج اليوم بمنابر متعددة ......

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