افتتاح معرض إعمار نينوى الثاني

2020/03/05 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي، الخميس، معرض إعمار نينوى الثاني.واستعرض الهيتي خلال كلمة له بالافتتاح الذي حضره محافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، المشاريع المنجزة في المحافظة ومدى أهميتها للمواطنين والتي أسهمت بدورها على عودة الحياة الى طبيتها وساعدت على خفض اعداد العوائل النازحة بعد تأهيل الدوائر والمؤسسات الحكومية".وأكد الهيتي أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المحافظة وتوفير البيئة والفرص الاستثمارية للقضاء على البطالة والنهوض بالواقع العمراني"، مشيرا الى "أهمية إقامة المعارض على ارض محافظة نينوى لإثبات عودة الحياة الى طبيعتها والتخلص من الازمات التي عانت منها".وعانت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش منذ حزيران 2014 وحتى تحريرها في 2017 من عمليات تخريب ودمار نفذها عناصر التنظيم، إضافة الى ما لحقها من انهيار للبنى التحتية جراء العمليات العسكرية.

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