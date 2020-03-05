2020/03/05 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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الاستخبارات العسكرية تقبض على ناقل لعناصر داعش في الرطبة

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

علقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الخميس (05 آذار 2020)، على إشراك القوات الأمنية في التعامل مع المرضى أو ذويهم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة عبر ’’تويتر’’، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه &quo

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (05 اذار 2020)، بمقتل جندي بعد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي قرب جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوماً على نقطة امنية في اطراف قرية الإ

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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن اعتقال شخصين بتهمة حيازة المخدرات شمالي الحلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها من مكافحة المخدرات وقسم شؤون السيطرات تمكنت اثر تنفيذ الممارسات الأمنية ل

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