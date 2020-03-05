وفد المؤقتة يغادر للدوحة.. وشرار حيدر يرفض المغادرة ويغلق هاتفه النقال لهذه الأسباب

2020/03/05 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

غادر اليوم الخميس، ( 5آذار 2020)، وفد المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم الى الدوحة لغرض الاختبار...





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