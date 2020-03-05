ما حقيقة تعرض سجن الحوت في ذي قار إلى هجوم ارهابي؟

2020/03/05 | 11:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللواء الركن جبار الطائي، قائد عمليات الرافدين العراقية، حقيقة تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار إلى هجوم....

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