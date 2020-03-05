ترامب يعرض خدماته على ايران للتخلص من فيروس كورونا

2020/03/05 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس "كورنا"، في حال قبلت طهران بذلك.

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