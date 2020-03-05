الأنبار.. القبض على إرهابي ينقل عناصر داعش إلى الصحراء

2020/03/05 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن القاء القبض على إرهابي في الرطبة بمحافظة الانبار ينقل عناصر داعش إلى الصحراء.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين شرقي الرطبة”.وأضافت، أن “الارهابي يقوم بنقل عناصر داعش الى الصحراء”.

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