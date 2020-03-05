2020/03/05 | 12:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الصين، اليوم الخميس، وفاة (31) شخصاً جراء فيروس "كورونا"، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ(3000) حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.وسجلت اللجنة الوطنية للصحة (139) إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ(119) إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى (80,409). في كوريا الجنوبية، اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة من 6 آلاف، وهو الرقم الأكبر خارج الصين، وذلك بعدما سجلت السلطات (145) إصابة جديدة.وذكرت السلطات الصحية في البلاد، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ (5766)، مع 35 حالة وفاة.وفي بريطانيا، أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا من مصاعب مالية.وقالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو اليوم، إنّ "اليابان مازالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار كورونا".وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا.كما سجلت البوسنة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مرتبطتين بالسفر إلى إيران، ليصبح العدد الإجمالي 58 حالة، مشيرةً إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة.وفي فلسطين، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا، وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين، واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي للفيروس المستجد وتفشيه في عدة دول.وفي العراق، توفي شخص آخر جراء إصابته بفيروس كورونا، والضحية الأولى كانت في إقليم كردستان العراق والثانية في بغداد.و أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17.

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