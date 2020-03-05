الحل حل البرلمان وايقاف العمل بالدستور ! وتشكيل حكومة انقـــاذ وطني

2020/03/05 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التابعة لها تعمل كما هو معروف بإشراف وإدارة كاملة من الدول الكبرى وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية ، وعليه لا يمكن لها...أكمل القراءة ←

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