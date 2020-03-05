2020/03/05 | 13:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل هيئة من 13 نائبا هذه مهمتها؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل هيئة من 13 نائبا هذه مهمتها؟) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل هيئة من 13 نائبا هذه مهمتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).