الحرس الثوري: فيروس ’’كورونا’’ قد يكون هجوماً بيولوجياً استهدف الصين وإيران أولاً

2020/03/05 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رجح قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، الخميس (05 آذار، 2020) أن يكون فيروس كورونا، هجوماً بيولو...





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