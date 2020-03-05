النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقار بنينوى مساحته 11 دونماً

2020/03/05 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيأة، الخميس (05 آذار 2020)، تمكنها من إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى، مبينة أن مساحة العقار تبلغ (11) دونما.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قام بضبط متهم؛ أثناء مراجعته للدائرة وإبرازه صورة قيد مزورة لأحد العقارات"، موضحة أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه حصل على صورة القيد من أحد أصحاب مكاتب العقارات، وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم الآخر وبحوزته صورة ضوئية من قيد العقار المزور".,

واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادة ( 289) من قانون العقوبات".

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